Кадыров рассказал, как борется со слухами о его здоровье

При этом накануне глава Чеченской Республики сообщил, что достиг договоренности с СБУ о возврате коня по кличке Заза, который был похищен у него на территории Чехии. По словам Кадырова, возвращение животного было осуществлено без каких-либо финансовых выплат украинской стороне.