Кадыров рассказал, как борется со слухами о его здоровье

Кадыров заявил, что делает 50 отжиманий после слухов о болезни.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его ответом на регулярное распространение недоброжелателями ложной информации о состоянии его здоровья является выполнение 50 отжиманий.

«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — пояснил Кадыров в беседе с РИА Новости.

Напомним, что сразу после прямой линии в декабре 2022 года глава Чечни сделал 35 отжиманий в студии телеканала.

Слухи о плохом самочувствии главы Чечни не впервые появляются в сети. Летом, на заседании с чиновниками республиканского кабинета министров, он лично опроверг сообщения о собственной смерти, кратко прокомментировав их: «Не дождетесь».

При этом накануне глава Чеченской Республики сообщил, что достиг договоренности с СБУ о возврате коня по кличке Заза, который был похищен у него на территории Чехии. По словам Кадырова, возвращение животного было осуществлено без каких-либо финансовых выплат украинской стороне.

