Медведица с медвежатами терроризирует Красную Поляну

В американском штате Арканзас медведь напал на 72-летнего тракториста Вернона Паттона, после чего мужчину госпитализировали в критическом состоянии, а хищника ликвидировали сотрудники комиссии по охоте и рыболовству штата, которые экстренно прибыли на место происшествия. По данным комиссии, этот случай стал первым зарегистрированным нападением медведя на человека в Арканзасе за последние 25 лет.