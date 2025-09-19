Медведица с медвежатами терроризирует Красную Поляну

Жители Красной Поляны, курортного района Сочи, бьют тревогу из-за медведицы с двумя медвежатами, которые регулярно появляются в одном из районов и ищут пищу на мусорных баках.
Как сообщают местные жители, животные периодически проявляют агрессию, защищая потомство, что вызывает опасения у отдыхающих.
Особую тревогу вызывает возможность нападения медведицы на туристов, не осведомленных о ее вечерних «трапезах». Уже зафиксированы случаи, когда медведица спугивала электросамокатчика и преследовала велосипедиста.
Местные жители обратились в администрацию Красной Поляны, однако получили ответ, что решение проблемы находится в компетенции национального парка. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, но на данный момент официальной информации о предпринятых мерах нет, передает Telegram-канал Shot.
