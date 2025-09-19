В Приморье зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ на 25%

Как отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, такая динамика характерна для начала осени и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов. Специалисты рекомендуют прививаться от гриппа в период с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидсезона.