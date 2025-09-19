Ричмонд
В Приморье зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ на 25%

Специалисты рекомендуют прививаться от гриппа с сентября по ноябрь.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю число случаев ОРВИ выросло на 24,6%, при этом случаи гриппа не зарегистрированы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Как отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, такая динамика характерна для начала осени и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов. Специалисты рекомендуют прививаться от гриппа в период с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидсезона.

Бесплатная вакцинация проводится для групп риска: детей с шести месяцев, учащихся, медицинских работников, учителей, беременных женщин, взрослых старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения края.

Санитарные врачи подчеркивают, что вакцинация не только защищает от заболевания, но и предотвращает развитие серьезных осложнений. Прививочная кампания в Приморском крае продлится до конца ноября.