Трамп заявил о попытках вернуть авиабазу Баграм: в США рассказали, чем это чревато

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительство работает над возвращением под контроль США авиабазы Баграм. Это может потребовать переброски порядка 10 тысяч военных. Возвращение базы рискует обернуться для США повторным вторжением в Афганистан, цитирует осведомленных американских чиновников агентство Reuters.
В статье говорится, что для контроля над объектом потребуется также развертывание систем ПВО. Действия, которые нужно принять США в случае возвращения базы Баграм, могут «выглядеть как повторное вторжение в страну», пишет агентство.
При этом американские чиновники заверили, что пока в Вашингтоне не осуществляется никакого активного планирования захвата авиабазы.
Дональд Трамп объяснил желание вернуть Баграм его выгодным местоположением. Он уточнил, что рядом находится объект, где Китай производит ядерное оружие.