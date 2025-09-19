Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о попытках вернуть авиабазу Баграм: в США рассказали, чем это чревато

Reuters: возвращение США базы Баграм может привести к вторжению в Афганистан.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительство работает над возвращением под контроль США авиабазы Баграм. Это может потребовать переброски порядка 10 тысяч военных. Возвращение базы рискует обернуться для США повторным вторжением в Афганистан, цитирует осведомленных американских чиновников агентство Reuters.

В статье говорится, что для контроля над объектом потребуется также развертывание систем ПВО. Действия, которые нужно принять США в случае возвращения базы Баграм, могут «выглядеть как повторное вторжение в страну», пишет агентство.

При этом американские чиновники заверили, что пока в Вашингтоне не осуществляется никакого активного планирования захвата авиабазы.

Дональд Трамп объяснил желание вернуть Баграм его выгодным местоположением. Он уточнил, что рядом находится объект, где Китай производит ядерное оружие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше