В Красноярске обновили сети уличного освещения

В мэрии отметили, что изначально планировалось осветить только девять новых участков. Но благодаря корректировке бюджета в течение года работы удалось провести ещё на семи. Кроме того, освещение проведено во всех общественных пространствах, где идет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Это семь парков, скверов и набережных.