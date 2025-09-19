В Красноярске обновили сети уличного освещения, оно появилось на 16 участках — как в районах с многоэтажной жилой застройкой, так и на улицах частного сектора, сообщили в администрации города. Причем фронт работ согласовывался с местными жителями, учитывались их пожелания и обращения.
В мэрии отметили, что изначально планировалось осветить только девять новых участков. Но благодаря корректировке бюджета в течение года работы удалось провести ещё на семи. Кроме того, освещение проведено во всех общественных пространствах, где идет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Это семь парков, скверов и набережных.
Все новые объекты сдаются с обязательным обустройством сетей. Однако потребность в освещении Красноярска по-прежнему большая. Есть участки, где сети оформляются как бесхозные объекты, а также где устройство освещения в планах. В любом случае процесс этот затратный, поэтому выполняется поэтапно.