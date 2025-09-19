Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске и Искитиме объявили режим «чёрного неба»

Он продлится до вечера 19 сентября.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На территории Новосибирска и Искитима введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Действие режима продлится до шести часов вечера пятницы, 19 сентября.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в этот период будут наблюдаться условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Также отмечается, что с 16 по 17 сентября в Заельцовском и Кировском районах Новосибирска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе — оно составило 1 и 1,3 ПДК соответственно.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что несмотря на тёплую погоду в дневные часы, ночью в регионе столбики термометров могут опустить до +1 градусов.