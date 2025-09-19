В Новосибирске и Искитиме объявили режим «чёрного неба»

На территории Новосибирска и Искитима введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Действие режима продлится до шести часов вечера пятницы, 19 сентября.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в этот период будут наблюдаться условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
Также отмечается, что с 16 по 17 сентября в Заельцовском и Кировском районах Новосибирска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе — оно составило 1 и 1,3 ПДК соответственно.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что несмотря на тёплую погоду в дневные часы, ночью в регионе столбики термометров могут опустить до +1 градусов.