Reuters: план Трампа вернуть базу в Афганистане похож на вторжение США

План президента Соединённых штатов Дональда Трампа, касающийся использования ВС США авиабазы Баграм в Афганистане, может быть расценён как повторное вторжение, информирует Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных американских чиновников.
«Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения свыше десяти тысяч военнослужащих, а также развёртывания современных систем ПВО», — заявили источники.
Напомним, Трамп заявил, что американская сторона добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане. Она находится к северу от Кабула и являлась основной базой ВС США в Афганистане. В 2021 году Соединённые Штаты при президентстве Джо Байдена передали её властям Афганистана.
В ходе предвыборных дебатов с Байденом летом 2024 года Трамп раскритиковал демократа за «позорный вывод войск из Афганистана».