Reuters: план Трампа вернуть базу в Афганистане похож на вторжение США

Напомним, Трамп заявил, что американская сторона добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане. Она находится к северу от Кабула и являлась основной базой ВС США в Афганистане. В 2021 году Соединённые Штаты при президентстве Джо Байдена передали её властям Афганистана.