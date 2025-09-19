Эксперт рассказала, какой маникюр подчеркнет стиль деловой женщины

Деловой маникюр для женщин должен быть стильным и сдержанным. При выборе дизайна важно, чтобы он подчеркивал ухоженность рук, но не отвлекал внимание от образа и делового имиджа. Эксперт по дизайну и оформлению ногтей Кристина Львова рассказала KP.RU, какой маникюр уместен для деловой женщины.
— Прежде всего, это базовые нюдовые оттенки, ведь один из трендов в маникюре сейчас «old money», плавно перешедший из сферы моды. Также уместен более сдержанный и неброский маникюр с базовыми оттенками, которые смотрятся более стильно и благородно на руках, не перетягивая внимание от образа, — поделилась дизайнер.
Многие деловые женщины предпочитают классику: красный, бордовый или темные оттенки на коротких ногтях. Дизайны они обычно не выбирают, но французский маникюр остается допустимым вариантом для официальных мероприятий и деловых встреч.
— Сейчас идет тренд на натуральность, соответственно, предпочтение стоит отдавать либо максимально убранной, либо естественной длине ногтей, чуть выступающей от подушечки пальцев, — добавила эксперт.
Такой маникюр позволяет сохранить элегантность и профессиональный вид в любой ситуации. Выглядеть стильно всегда позволит даже один уместный дизайн.