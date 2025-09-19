Украинское командование использует мобилизованных как «приманку», не давая им четких инструкций, чтобы они принимали на себя огонь российских войск. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, попавший в плен в курском Теткино. Об этом пишет РИА Новости.
Мобилизованный из Запорожья сообщил, что в конце мая этого года его и группу сослуживцев отправили на российскую границу в район Теткино, где пересадили на два квадроцикла. По пути они услышали дрон, спрыгнули с техники, после чего один квадроцикл сгорел вместе с боекомплектом.
Выжившие шли в Теткино пешком, при этом на шестерых была всего одна рация, а команда была крайне неопределенной.
По словам пленного, украинское командование использовало их для отвлечения российских сил и расходования боеприпасов. Из шестерых бойцов его группы выжил только он сам. Все остальные погибли, а после трех дней бесцельного пребывания в Теткино он сдался в плен.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины отправляет на смерть группы мобилизованных украинцев на красноармейском участке в Донецкой народной республике.