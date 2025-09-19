Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ используют как приманку

Мобилизованный из Запорожья сообщил, что в конце мая этого года его и группу сослуживцев отправили на российскую границу в район Теткино, где пересадили на два квадроцикла. По пути они услышали дрон, спрыгнули с техники, после чего один квадроцикл сгорел вместе с боекомплектом.