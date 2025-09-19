Мадуро рассказал об «имперском плане» США: в чем заключается стратегия

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о якобы разработанном Соединенными Штатами «имперском плане». Он считает, что Вашингтон намерен установить «марионеточное правительство» в Каракасе. Об этом Николас Мадуро уведомил в эфире Venezolana de Television.
Президент Венесуэлы уточнил, что США сосредоточили в Карибском море свои военные корабли и атомную подводную лодку. По его словам, все обвинения, выдвинутые Вашингтоном в адрес страны, ложны.
«Разработан имперский план по смене режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство США и украсть наши крупнейшие в мире запасы нефти, четвертые в мире запасы газа и первые — запасы золота», — пояснил Николас Мадуро.
По мнению политолога Ксении Коноваловой-Алхименковой, президент США Дональд Трамп может создать условия для отстранения Николаса Мадуро. Однако, вероятнее всего, Вашингтон хочет «напугать» Венесуэлу.