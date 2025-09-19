Ричмонд
Мадуро рассказал об «имперском плане» США: в чем заключается стратегия

Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточное правительство в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о якобы разработанном Соединенными Штатами «имперском плане». Он считает, что Вашингтон намерен установить «марионеточное правительство» в Каракасе. Об этом Николас Мадуро уведомил в эфире Venezolana de Television.

Президент Венесуэлы уточнил, что США сосредоточили в Карибском море свои военные корабли и атомную подводную лодку. По его словам, все обвинения, выдвинутые Вашингтоном в адрес страны, ложны.

«Разработан имперский план по смене режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство США и украсть наши крупнейшие в мире запасы нефти, четвертые в мире запасы газа и первые — запасы золота», — пояснил Николас Мадуро.

По мнению политолога Ксении Коноваловой-Алхименковой, президент США Дональд Трамп может создать условия для отстранения Николаса Мадуро. Однако, вероятнее всего, Вашингтон хочет «напугать» Венесуэлу.

