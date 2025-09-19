Участники генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняли антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся — 46 голосов. Об этом в соцсети Х сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Несмотря на итог голосования, российский дипломат положительно оценил произошедшее.
«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — написал постпред, добавив, что не поддержали резолюцию, в том числе, страна-член Евросоюза Венгрия и США.
Отметим, за документ проголосовали 62 страны, что является только третью членов МАГАТЭ.
Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал конференцию МАГАТЭ 2025 года крайне политизированной. По его словам, на данный момент целый ряд государств используют МАГАТЭ исключительно в собственных целях. В частности, трибуна применяется исключительно для продвижения антироссийских лозунгов.
Тем не менее, Лихачев заявил, что Россия продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и будет поддерживать эту организацию, особенно с учетом сегодняшних вызовов.
В июне этого года в Калининграде в аэропорту Храброво прошли переговоры в расширенном составе между российской делегацией и представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Содержание переговоров не разглашалось.
Теперь ожидается, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию в конце сентября. Это время совпадает с празднованием 80-летия российской атомной отрасли. Постпред Ульянов отметил, что межведомственные консультации России и МАГАТЭ проходят каждые три-четыре месяца.
И если в отношениях с Россией диалог каким-то образом ведется, и Москва демонстрирует важность МАГАТЭ, то после американских ударов по ядерным объектам Ирана репутация международной организации серьезно пострадала. Такое мнение летом этого года озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МАГАТЭ дискредитирует себя последние три года, добавил официальный представитель Кремля, напомнив, что власти Ирана решили разорвать сотрудничество с этой организацией, несмотря на то, что раньше всегда допускали её на свои ядерные объекты.