Правоохранители нашли нож, которым убили россиянина на фестивале Burning Man

Поиски подозреваемого продолжаются. Полиция получила сотни наводок с момента начала расследования. Организация Secret Witness объявила вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность преступника. Сестра убитого, Ольга, обратилась с просьбой о помощи в поисках, призывая всех просмотреть записи с камер за 30 августа и надеясь на «Божий суд» и карму для причастных, передает Telegram-канал Shot.