Правоохранители нашли нож, которым убили россиянина на фестивале Burning Man

Правоохранительные органы США обнаружили нож, предположительно, которым был жестоко убит россиянин Вадим Круглов на фестивале Burning Man.
Почти три недели спустя после трагедии, местные власти сообщили, что неизвестный нанес Круглову ранение в область шеи кухонным ножом с зеленой ручкой. Фото самого орудия убийства пока не опубликовано в интересах следствия, однако шериф обнародовал кадры идентичного ножа.
Поиски подозреваемого продолжаются. Полиция получила сотни наводок с момента начала расследования. Организация Secret Witness объявила вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить личность преступника. Сестра убитого, Ольга, обратилась с просьбой о помощи в поисках, призывая всех просмотреть записи с камер за 30 августа и надеясь на «Божий суд» и карму для причастных, передает Telegram-канал Shot.
Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (07:00 по московскому времени) в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Тогда один из посетителей мероприятия остановил помощника шерифа и сообщил ему, что видел «мужчину, лежащего в луже крови». Основной версией произошедшего полиция считает убийство.