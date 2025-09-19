Звезда американского MTV впервые выступит в РФ за шесть лет

Рэпер Xzibit из США впервые выступит в московских «Лужниках» за последние шесть лет.
Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV), получивший широкую известность благодаря сотрудничеству с Snoop Dogg, впервые за последние шесть лет выступит в России. Его концерт состоится в конце сентября в Москве.
«Выступление Xzibit состоится 27 сентября в московских “Лужниках”. Последний раз рэпер выступал перед российской аудиторией в 2019 году на фестивале “Ритм моего города” на ВДНХ. В 2024 году исполнитель планировал провести концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, однако эти мероприятия были отменены», — пишут РИА Новости.
В этом году Xzibit примет участие в фестивале «Уличный драйв», где поделит сцену с российской рок-группой «Кипелов» и музыкантом Xolidayboy. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих. После московского концерта, в конце октября 2025 года, Xzibit примет участие в круизе Rock the Bells, который пройдет по маршруту из Майами на Багамские острова.
