Звезда американского MTV впервые выступит в РФ за шесть лет

В этом году Xzibit примет участие в фестивале «Уличный драйв», где поделит сцену с российской рок-группой «Кипелов» и музыкантом Xolidayboy. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих. После московского концерта, в конце октября 2025 года, Xzibit примет участие в круизе Rock the Bells, который пройдет по маршруту из Майами на Багамские острова.