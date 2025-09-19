Из-за температуры в 15 градусов мерзнут воспитанники детсада в Омске

В Омске в детсаду в Амурском поселке стало критично холодно по утрам — до всего +15−16 градусов по утрам. В итоге дети, посещающие учреждение, уже мерзнут.
О проблеме сообщил «Новый Омск», ему пожаловались родители воспитанников детского сада. Номер учреждения СМИ не указало.
Несоответствие температурного режима санитарным нормам вынуждает воспитателей искать альтернативные решения. Пока они попросили родителей одевать малышей теплее.
Особенно остра проблема с дневным сном. По информации одной из матерей, воспитанники вынуждены во время него не раздеваться.
«Дети спят в колготках и кофтах — если начать переодеваться в пижамы, они сразу замерзнут», — уточнила она.
Из-за холода несколько ребят здесь уже заболели. В итоге некоторые из родителей решили временно не водить детей в учреждение или забирать их пораньше. Но такая возможность есть далеко не у всех.
Ранее омская мэрия уже сообщила, что тепло в городе станут давать понедельника, 22 сентября. Как уже давно заведено, сначала оно пойдет в школы, детсады, больницы и поликлиники, а затем в жилые дома (в течение двух-трех недель).
