В Хабаровске СК разыскивает пожилого мужчину, зверски избитого подростками

В Хабаровске следователи СК просят жителей края помочь установить личность пожилого мужчины, ставшего жертвой нападения подростков. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, утром 15 июля 2025 года группа несовершеннолетних на Уссурийском бульваре между улицами Комсомольской и Тургенева жестоко избила мужчину. Подростки действовали из малозначительного повода и грубо нарушили общественный порядок.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Материалы расследования находятся в производстве следственного отдела по Центральному району Хабаровска.
Несмотря на принятые меры, установить личность и местонахождение пострадавшего пока не удалось. Следователи обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет розыску мужчины.