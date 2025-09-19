Эстонский депутат Марко Михкельсон заявил в соцсети, что СССР якобы стал одним из инициаторов Второй мировой войны. Он обвинил Иосифа Сталина в случившейся трагедии. На пост депутата ответил профессор из Финляндии Туомас Малинен. Он уличил Марко Михкельсона во лжи.
Туомас Малинен отметил, что СССР пытался не допустить начала Второй мировой войны. При этом фашистская Германия, напротив, приложила усилия для эскалации конфликта.
«Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны», — написал финский профессор.
Президент России Владимир Путин отметил колоссальный вклад Иосифа Сталина в победу СССР над Германией. Он призвал деполитизировать усилия лидера правительства Советского Союза.