Эстонский депутат назвал СССР инициатором Второй мировой войны: в Финляндии ответили на клевету

Эстонский депутат Марко Михкельсон заявил в соцсети, что СССР якобы стал одним из инициаторов Второй мировой войны. Он обвинил Иосифа Сталина в случившейся трагедии. На пост депутата ответил профессор из Финляндии Туомас Малинен. Он уличил Марко Михкельсона во лжи.