WP: Трамп приостановил военную поддержку Тайваня, стремясь к сделке с КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался продолжать военную поддержку Тайваня на фоне своего стремления к заключению торговой сделки с Китайской Народной Республикой, информирует The Washington Post.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от неназванных чиновников.
«Трамп оказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму свыше 400 миллионов долларов этим летом, пытаясь договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином», — говорится в публикации.
По словам источников, пакет помощи, включающий беспилотные летательные аппараты и боеприпасы, был бы «значительно мощнее предыдущих».
Кроме того, чиновники рассказали, что в настоящее время в администрации Трампа говорят о целесообразности «прекращения военной поддержки Тайваня». Ряд чиновников считает, что Тайвань может приобретать вооружение у США.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и КНР достигли договорённостей о дальнейшей работе TikTok.