Кадыров заявил, что делает отжимания, когда ему говорят про слухи о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что реагирует на слухи о своем здоровье своеобразным образом — сразу выполняет 50 отжиманий. По его словам, это стало своего рода привычкой всякий раз, когда недоброжелатели распространяют ложные сведения.
Информационные вбросы о его болезни периодически появляются в публичном пространстве. Так, в июле Кадыров опроверг слухи о своей смерти, заявив на совещании с членами правительства республики: «Не дождетесь».
Он также напомнил, что еще в декабре 2022 года во время прямого эфира на телеканале отжался 35 раз прямо в студии, чтобы наглядно продемонстрировать хорошее физическое состояние.
Ранее Кадыров предложил всем, кто распускает слухи о его болезни, встретиться в спортзале.