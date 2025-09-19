Ричмонд
Кадыров заявил, что делает отжимания, когда ему говорят про слухи о болезни

По словам главы Чечни, отжимания уже стали своеобразной привычкой.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что реагирует на слухи о своем здоровье своеобразным образом — сразу выполняет 50 отжиманий. По его словам, это стало своего рода привычкой всякий раз, когда недоброжелатели распространяют ложные сведения.

Информационные вбросы о его болезни периодически появляются в публичном пространстве. Так, в июле Кадыров опроверг слухи о своей смерти, заявив на совещании с членами правительства республики: «Не дождетесь».

Он также напомнил, что еще в декабре 2022 года во время прямого эфира на телеканале отжался 35 раз прямо в студии, чтобы наглядно продемонстрировать хорошее физическое состояние.

Ранее Кадыров предложил всем, кто распускает слухи о его болезни, встретиться в спортзале.

