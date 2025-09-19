Ричмонд
Ким Чен Ын под личным контролем испытал новые дроны КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотных вооружений, включая стратегические и тактические разведывательные дроны, а также многоцелевые беспилотники. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын детально ознакомился с характеристиками и боевыми возможностями испытанных аппаратов, выразив большое удовлетворение результатами. Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта в системах беспилотных вооружений является первоочередной задачей для модернизации армии КНДР, говорится в сообщении.

3 сентября Китай продемонстрировал на военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C на жидком топливе — радиус ее поражения охватывает всю планету.

В Пекине президент России Владимир Путин стал главным гостем на церемониях, приуроченных к 80-й годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны. В МИД Китая подчеркнули, что визит российского лидера демонстрирует решимость обеих стран защищать итоги мировой войны.

