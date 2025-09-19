Академик Онищенко посоветовал сделать прививку от гриппа взрослым и детям

Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин.
Детям и взрослым необходимо обязательно пройти вакцинацию против гриппа в предстоящем сезоне. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, прививка рекомендуется всем возрастным группам, а для детей используется специальная вакцина с уменьшенной дозировкой.
«Обязательно нужно сделать гриппозную прививку. Есть детская вакцина, она от взрослой отличается тем, что там меньше доза, потому что у детей иммунитет более здоровый, ему не нужно вводить двойную дозу, чтобы выработался антиген, антитела», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз препаратов. Вакцины разработаны с учетом обновленного штаммового состава вируса гриппа, определенного на основе данных глобального эпиднадзора. Препараты предназначены как для взрослых, так и для детей, с учетом индивидуальных особенностей иммунитета. В компаниях, входящих в состав ЕВРАЗа, стартовала бесплатная вакцинация работников против гриппа. Согласно плану, до завершения ноября пройти иммунизацию смогут свыше 12 тысяч сотрудников.