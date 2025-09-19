Ричмонд
Аргентинский суд обвинили адвоката и сестер Марадоны в мошенничестве

Апелляционный суд в Аргентине обвинил адвоката и сестер футболиста Диего Марадоны в причастности к мошенничеству с его брендом.

Апелляционный суд в Аргентине обвинил адвоката и сестер футболиста Диего Марадоны в причастности к мошенничеству с его брендом. Об этом пишет республиканская газета La Nacion со ссылкой на источник в суде.

Как пишет издание, суд предъявил обвинения адвокату Марадоны Матиасу Морле и двум сестрам покойного спортсмена. Также суд распорядился конфисковать активы футболиста, которые находились под управлением адвоката и сестер Марадоны.

К слову, решение было вынесено в рамках дела, возбужденного по иску дочерей футболиста в отношении «бренда Марадона», которым управляла компания Sattvica SA.

«При этом ни Морла, ни его партнеры по Sattvica не были назначены наследниками, как и сестры Марадоны. Следовательно, все имущество Диего Марадоны с момента его смерти перешло к его детям», — говорится в решении суда.

Напомним, Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе 25 марта 2020 года на 61-м году жизни.

Ранее суд в Аргентине признал незаконным судебное разбирательство по делу Марадоны.

