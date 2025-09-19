В Хабаровском крае дешевая связь, но бизнес жалуется на интернет

Официальный канал министерства экономического развития Хабаровского края уточняет, что в совещании участвовали представители Минцифры, АПИРИ и крупнейших деловых объединений региона.
Заместитель министра цифрового развития края Павел Микитас сообщил, что, несмотря на низкие цены для населения, бизнес оценивает качество телекоммуникаций невысоко. По расчетам, в августе стоимость минимального тарифного пакета мобильной связи в крае составляла 436 рублей в месяц — это самый низкий показатель в ДФО.
При этом в 2025 году интернет появится еще в 12 населенных пунктах, из которых в девяти он уже работает. Сейчас связью обеспечены все села с численностью населения более 500 человек. Из деревень, где проживает от 100 человек, не охвачены только два северных населенных пункта. Их планируют подключить в рамках пилотного проекта спутниковой связи.
Также бизнесу напомнили, что федеральный центр продолжит формировать «белые списки» сервисов, доступных при временных ограничениях мобильного интернета. Чтобы быстрее реагировать на проблемы в сфере связи, Минцифра запустила опрос и будет проводить горячие линии. Ближайшая состоится 25 сентября.