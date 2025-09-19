В Хабаровском крае дешевая связь, но бизнес жалуется на интернет

При этом в 2025 году интернет появится еще в 12 населенных пунктах, из которых в девяти он уже работает. Сейчас связью обеспечены все села с численностью населения более 500 человек. Из деревень, где проживает от 100 человек, не охвачены только два северных населенных пункта. Их планируют подключить в рамках пилотного проекта спутниковой связи.