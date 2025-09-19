Можно встретить у дома и на дороге: Россиян предупредили о начале активного периода у лосей

В городах и посёлках встречи с лосями тоже не редкость в это время. Животные могут выйти к людям в поисках пищи или просто случайно забрести в незнакомую территорию. Важно помнить: подходить близко и пытаться прогнать лося самостоятельно нельзя. Он может воспринять человека как угрозу и повести себя агрессивно. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние и, если животное ведёт себя странно или задерживается, сообщить в службы охраны природы или местную администрацию.