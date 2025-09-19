Экс-глава администрации США Зинтс рассказал о правлении Байдена и его когнитивных нарушениях

Джеффри Зинтс, экс-председатель американской администрации, рассказал о когнитивных нарушениях бывшего президента США Джо Байдена. Он признал, что у прошлого хозяина Белого дома действительно наблюдались «мысленные зависания». Об этом сообщила The New York Post, ссылаясь на источник, ознакомленный с показаниями Джеффри Зинтса перед конгрессом.
Бывший глава администрации США, по словам собеседника газеты, указал на провалы в памяти Джо Байдена и его неспособность быстро принимать решения. Экс-американский лидер часто забывал имена и важные даты.
«Предвыборный штаб Байдена и Белый дом тогда отмахнулись от бессвязной речи Байдена во время дебатов, заявив, что у президента “простуда”, хотя через несколько минут после окончания дебатов его заметили в Waffle House. Но Зинтс утверждал, что “мысленные зависания”, которые видели помощники, были беспрецедентными», — отмечается в статье.
Во время выступления 18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден незаконно управлял страной. По его сведениям, устройство для автоматической подписи документов использовали без разрешения самого экс-главы государства.