Россиянам раскрыли новый порядок списания долгов

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — пояснила Ольга Леонова агентству «Прайм». По ее словам, новшество направлено на физлиц без статуса ИП, имеющих долги по налогам, штрафам, пени, сборам, страховым взносам и другому.