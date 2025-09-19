Россиянам раскрыли новый порядок списания долгов

ФНС сможет взыскивать задолженности без суда.
С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — пояснила Ольга Леонова агентству «Прайм». По ее словам, новшество направлено на физлиц без статуса ИП, имеющих долги по налогам, штрафам, пени, сборам, страховым взносам и другому.
В течение шести месяцев после истечения срока уплаты налоговый орган сможет принять решение о взыскании и уведомить должника через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуги или заказным письмом. До момента начала процедуры взыскания гражданин вправе оспорить сумму задолженности, обратившись с заявлением на перерасчет или жалобой. Леонова отметила, что внедрение нового порядка разгрузит судебную систему и ускорит возврат средств в бюджет.