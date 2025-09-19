Рогов: ВСУ по новым знакам на технике РФ вычисляют, где их ждут проблемы

«Режим Зеленского гадает по знакам, где у них возникнут очередные проблемы, где ускорятся темпы освобождения русских земель. В украинских медиа сообщается о колоссальных колоннах военной техники, но при этом выкладывается ролик с одиночным грузовым автомобилем. Как минимум, это вызывает вопросы. Скажу так: чтобы идти вперед, нашим ребятам не нужны новые тактические знаки, они и так с этим справляются», — отметил Рогов.