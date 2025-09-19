Режим Владимира Зеленского пытается по новым знакам на российской военной технике вычислить, где их ждут проблемы, сообщил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что на запорожском направлении была замечена техника ВС РФ с новым тактическим знаком в виде квадрата. В украинских СМИ это расценили как переброску сил на запорожское направление для укрепления наступательных позиций.
«Режим Зеленского гадает по знакам, где у них возникнут очередные проблемы, где ускорятся темпы освобождения русских земель. В украинских медиа сообщается о колоссальных колоннах военной техники, но при этом выкладывается ролик с одиночным грузовым автомобилем. Как минимум, это вызывает вопросы. Скажу так: чтобы идти вперед, нашим ребятам не нужны новые тактические знаки, они и так с этим справляются», — отметил Рогов.
Эксперт добавил, что знак в виде черного квадрата — это то, что ждет украинских военных, если они не сложат оружие и не сдадутся в плен.
