Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные научные объекты для изучения космоса построят в Иркутской области

Крупные научные объекты, которые будут построены в рамках второго этапа Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук (НГК РАН), получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Реализацию этих объектов по поручению президента Российской Федерации ведет Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Источник: ТК Город

В рамках второго этапа был одобрен проект строительства комплекса лидаров. При его проектировании учтена сейсмичность в 8,4 балла. Этот объект предназначен для изучения нижних и верхних слоев атмосферы и будет построен в урочище Харикта Ольхонского района. Комплекс оборудования будет включать высотный лидар для измерения параметров атмосферы на высотах от 10 до 500 км и тропосферный лидар для исследования нижних слоев атмосферы. Подобных лидарных комплексов в мире пока не существует.

Также получено положительное заключение на проект строительства под Ангарском нагревного стенда. Он предназначен для изучения ионосферы и верхних слоев атмосферы Земли, а также околоземного космического пространства. Это будет шестиугольное антенное поле площадью 700 на 700 метров с 200 мачтами передающих антенн. Нагревный стенд позволит моделировать воздействие космической погоды на радиосвязь и навигационные системы, а также разработать методы прогнозирования геомагнитных бурь для защиты космической инфраструктуры.

Кроме того, в рамках второго этапа НГК РАН планируется строительство Центра управления и обработки данных, который также получил положительное заключение экспертизы. Продолжается рассмотрение проекта еще одного инструмента — системы радаров в Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что значимость проекта НГК РАН трудно переоценить. Это мощный мегасайенс-проект мирового уровня, который даст импульс изучению Солнца и ближнего космоса, а также развитию российской науки. Создание комплекса обеспечит России на ближайшие 20−25 лет мировой приоритет в этой области и переход на качественно новый уровень экспериментальных исследований и космических технологий. Правительство Приангарья активно участвует в реализации проекта, помогая решать организационные и земельные вопросы.

Проект НГК РАН включает семь инструментов. В рамках первого этапа в Республике Бурятия уже построены и введены в эксплуатацию комплекс оптических инструментов в поселке Торы и Радиогелиограф в урочище Бадары. Продолжается строительство Солнечного телескопа-коронографа в Мондах.

Завершение работ по строительству объектов второго этапа планируется в 2030 году.