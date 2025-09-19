Уникальные научные объекты для изучения космоса построят в Иркутской области

В рамках второго этапа был одобрен проект строительства комплекса лидаров. При его проектировании учтена сейсмичность в 8,4 балла. Этот объект предназначен для изучения нижних и верхних слоев атмосферы и будет построен в урочище Харикта Ольхонского района. Комплекс оборудования будет включать высотный лидар для измерения параметров атмосферы на высотах от 10 до 500 км и тропосферный лидар для исследования нижних слоев атмосферы. Подобных лидарных комплексов в мире пока не существует.
Также получено положительное заключение на проект строительства под Ангарском нагревного стенда. Он предназначен для изучения ионосферы и верхних слоев атмосферы Земли, а также околоземного космического пространства. Это будет шестиугольное антенное поле площадью 700 на 700 метров с 200 мачтами передающих антенн. Нагревный стенд позволит моделировать воздействие космической погоды на радиосвязь и навигационные системы, а также разработать методы прогнозирования геомагнитных бурь для защиты космической инфраструктуры.
Кроме того, в рамках второго этапа НГК РАН планируется строительство Центра управления и обработки данных, который также получил положительное заключение экспертизы. Продолжается рассмотрение проекта еще одного инструмента — системы радаров в Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что значимость проекта НГК РАН трудно переоценить. Это мощный мегасайенс-проект мирового уровня, который даст импульс изучению Солнца и ближнего космоса, а также развитию российской науки. Создание комплекса обеспечит России на ближайшие 20−25 лет мировой приоритет в этой области и переход на качественно новый уровень экспериментальных исследований и космических технологий. Правительство Приангарья активно участвует в реализации проекта, помогая решать организационные и земельные вопросы.
Проект НГК РАН включает семь инструментов. В рамках первого этапа в Республике Бурятия уже построены и введены в эксплуатацию комплекс оптических инструментов в поселке Торы и Радиогелиограф в урочище Бадары. Продолжается строительство Солнечного телескопа-коронографа в Мондах.
Завершение работ по строительству объектов второго этапа планируется в 2030 году.