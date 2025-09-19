Уникальные научные объекты для изучения космоса построят в Иркутской области

В рамках второго этапа был одобрен проект строительства комплекса лидаров. При его проектировании учтена сейсмичность в 8,4 балла. Этот объект предназначен для изучения нижних и верхних слоев атмосферы и будет построен в урочище Харикта Ольхонского района. Комплекс оборудования будет включать высотный лидар для измерения параметров атмосферы на высотах от 10 до 500 км и тропосферный лидар для исследования нижних слоев атмосферы. Подобных лидарных комплексов в мире пока не существует.