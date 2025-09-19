На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», — сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на станице в соцсети «ВКонтакте».
Отбой тревоги объявили и на Курильских островах.
«В 12:00 (04:00 мск) отбой тревоги цунами по Курильским островам!» — заявили в сейсмоцентре «Южно-Сахалинск».
По данным регионального МЧС, в Южно-Курильском районе волна достигла всего 15 см, в остальных районах её не было вовсе. Жалоб от населения не поступало, все службы работают в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что после землетрясения на Камчатке спасатели обследовали дома и социальные объекты — разрушений не зафиксировано. По поручению губернатора Владимира Солодова в регионе провели дополнительный осмотр всей инфраструктуры.