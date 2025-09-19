Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения

После мощного землетрясения у берегов Камчатки в регионе действовало предупреждение о возможном цунами. Однако после полудня 19 сентября сигнал тревоги был отменён.

Источник: Life.ru

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», — сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на станице в соцсети «ВКонтакте».

Отбой тревоги объявили и на Курильских островах.

«В 12:00 (04:00 мск) отбой тревоги цунами по Курильским островам!» — заявили в сейсмоцентре «Южно-Сахалинск».

По данным регионального МЧС, в Южно-Курильском районе волна достигла всего 15 см, в остальных районах её не было вовсе. Жалоб от населения не поступало, все службы работают в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что после землетрясения на Камчатке спасатели обследовали дома и социальные объекты — разрушений не зафиксировано. По поручению губернатора Владимира Солодова в регионе провели дополнительный осмотр всей инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше