Неожиданно стала известна шокирующая просьба Элтона Джона перед операцией

Британский певец и композитор Элтон Джон в новом документальном фильме поделился шокирующей историей, связанной с его хирургом.

Перед одной из операций на коленях артист сделал просьбу, которая вызвала у врача неподдельное изумление. За последние годы 78-летнему музыканту пришлось перенести замену обоих коленных суставов и правого бедра после падения, что в своё время вынудило его прервать прощальное турне 2021 года.

В фильме Джон рассказал, что после удаления сначала левой, а затем правой коленной чашечки он обратился к хирургу с вопросом, можно ли их оставить. Артист признался, что врач был озадачен столь необычным желанием.

Позже, при содействии ювелира Тео Феннелла, бывшие части тела превратились в изысканное украшение, стилизованное под древний египетский артефакт. Мастер пояснил, что костные элементы сначала необходимо было прокалить, чтобы высушить, из-за чего они стали шероховатыми, словно пемза. Затем их покрыли ацетатом и тщательно отполировали.

Осенью 2024 года Элтон Джон вызвал большой резонанс, появившись на премьере своей биографической картины «Никогда не поздно» с кулоном, сделанным из коленной чашечки. К элегантному коричневому костюму музыкант добавил уникальное украшение, отполированное и украшенное золотыми элементами.

С присущей ему иронией артист заметил, что от него самого осталось немного: миндалины, аденоиды, аппендикс, простата, правое бедро, левое колено и правый надколенник уже удалены. По словам Джона, из всего набора осталась лишь левая часть бедра.

