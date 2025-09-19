Трамп снова высказался об отношениях с Путиным: президент США недоволен

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин не оправдал его ожиданий относительно разрешения ситуации на Украине.
«Он меня действительно подвел… посмотрим, чем это обернется», — сказал американский глава на пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Так, в ходе своего выступления Дональд Трамп вновь заявил, что после своего возвращения в Белый дом смог способствовать завершению «семи военных конфликтов».
При этом он подчеркнул, что украинский кризис, который изначально казался ему наиболее простым для урегулирования благодаря установленным отношениям с Владимиром Путиным, на практике оказался значительно сложнее.
Несмотря на это, президент США выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся добиться прекращения конфликта на Украине.
«Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается все наоборот», — рассказал Трамп.
Кроме этого, президент США охарактеризовал невозможность достижения мирного урегулирования в зоне конфликта как свое «главное разочарование». Однако Трамп уточнил, что он сохраняет надежду на скорые «позитивные изменения в этой ситуации».
Кир Стармер, со своей стороны, высказался о необходимости усиления давления на президента России. Он заявил, что, по его наблюдениям, Владимир Путин якобы демонстрирует готовность к поиску компромиссов лишь в тех случаях, когда Дональд Трамп занимает жесткую позицию. В связи с этим британский премьер убежден, что международное сообщество должно продолжать оказывать воздействие на российского лидера.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для обсуждения деталей урегулирования конфликта на Украине. Тогда российский президент отметил, что столица является лучшим местом для проведения подобной встречи. Однако киевский главарь приглашение со стороны Москвы отклонил.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу, подчеркнув, что сторонам «иногда это нужно».