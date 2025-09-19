Трамп снова высказался об отношениях с Путиным: президент США недоволен

Кир Стармер, со своей стороны, высказался о необходимости усиления давления на президента России. Он заявил, что, по его наблюдениям, Владимир Путин якобы демонстрирует готовность к поиску компромиссов лишь в тех случаях, когда Дональд Трамп занимает жесткую позицию. В связи с этим британский премьер убежден, что международное сообщество должно продолжать оказывать воздействие на российского лидера.