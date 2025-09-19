Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты Красноярского края поборются за звание лучших

В регионе начался приём заявок на участие в национальной премии «Студент года».

Источник: Агентство молодежной политики Красноярского края

Студенты вузов и колледжей Красноярского края могут побороться за 100 000 рублей и право поехать на всероссийский финал в Москву. В регионе начался приём заявок на участие в национальной премии «Студент года», сообщили в Агентстве молодежной политики.

Учащимся университетов доступно шесть номинаций, среди которых «Интеллект года», «Доброволец года» и «Спортсмен года». Студенты техникумов и колледжей могут проявить себя, в том числе, в номинации «Профессионал года». Также заявки принимаются от студенческих объединений и медиа.

Конкурсная программа включает решение кейсов, деловые игры и дебаты. Приём заявок продлится до 25 сентября.

Подробная информация и положение о премии размещены на ресурсах регионального студенческого центра «Гагарин».

Ранее фотограф из Красноярска стал лауреатом конкурса за фото космоса.