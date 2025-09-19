Студенты Красноярского края поборются за звание лучших

Студенты вузов и колледжей Красноярского края могут побороться за 100 000 рублей и право поехать на всероссийский финал в Москву. В регионе начался приём заявок на участие в национальной премии «Студент года», сообщили в Агентстве молодежной политики.
Учащимся университетов доступно шесть номинаций, среди которых «Интеллект года», «Доброволец года» и «Спортсмен года». Студенты техникумов и колледжей могут проявить себя, в том числе, в номинации «Профессионал года». Также заявки принимаются от студенческих объединений и медиа.
Конкурсная программа включает решение кейсов, деловые игры и дебаты. Приём заявок продлится до 25 сентября.
Подробная информация и положение о премии размещены на ресурсах регионального студенческого центра «Гагарин».
