В Красноярске на улице Республики появился новый мурал

В Красноярске появился еще один мурал — масштабную картину создали на фасаде здания по улице Республики, 51. Фотографиями в своем телеграм-канале поделилась руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края Ирина Брежнева.
На стене дома — семейство белых медведей, северное сияние и ледокол «Норильск». Рисунок также украшен северными этническими мотивами.
Напомним, что это последний мурал в 2025 году. Сезон подошел к концу.
