Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на улице Республики появился новый мурал

Это последняя масштабная работа в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске появился еще один мурал — масштабную картину создали на фасаде здания по улице Республики, 51. Фотографиями в своем телеграм-канале поделилась руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края Ирина Брежнева.

На стене дома — семейство белых медведей, северное сияние и ледокол «Норильск». Рисунок также украшен северными этническими мотивами.

Напомним, что это последний мурал в 2025 году. Сезон подошел к концу.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае студенты вузов, колледжей и техникумов поборются за звание лучших.