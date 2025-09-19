Тела тысячи боевиков ВСУ из Серебрянского леса в ЛНР передадут на Украину

«На территории Серебрянского лесничества шли очень ожесточенные бои, поэтому, конечно, там накопилось довольно много тел бойцов ВСУ. Речь идет даже не о сотнях, а о тысячах тел. Их никто не эвакуировал. Нам предстоит огромнейшая работа, чтобы собрать останки украинских боевиков и передать их в рамках гуманитарной миссии родственникам. Предстоит большая кропотливая работа. Но даже она станет возможной только после того, как будет создана буферная зона», — отметил эксперт.