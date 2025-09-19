Тела тысячи боевиков ВСУ из Серебрянского леса в ЛНР передадут на Украину

Тысячи тел украинских военных, которые были обнаружены после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, передадут их родственникам, но этот процесс может занять годы, сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества на территории ЛНР.
«На территории Серебрянского лесничества шли очень ожесточенные бои, поэтому, конечно, там накопилось довольно много тел бойцов ВСУ. Речь идет даже не о сотнях, а о тысячах тел. Их никто не эвакуировал. Нам предстоит огромнейшая работа, чтобы собрать останки украинских боевиков и передать их в рамках гуманитарной миссии родственникам. Предстоит большая кропотливая работа. Но даже она станет возможной только после того, как будет создана буферная зона», — отметил эксперт.
Марочко добавил, что освобождение Серебрянского лесничества обезопасит находящихся рядом мирных жителей от атак ВСУ.
Ранее Марочко рассказал, где прячутся кураторы ВСУ из НАТО.