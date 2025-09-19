История о пришельцах и семейная драма: какие российские сериалы посмотреть в сентябре

— Сейчас у женщин появилось больше возможностей, они могут позволить себе рассчитывать на собственные силы. Эта тема активно обсуждается и в психологии: безусловно, семья, дети, брак — это важно, но держится все непосредственно на женщине, на ее собственной уверенности в себе. Если это происходит на другой какой-то базе, на зависимости от мужа, то рано или поздно может очень сильно подвести. И тогда женщине приходится самой вставать на ноги и почувствовать собственную силу, чтобы выжить и поднять детей, — рассуждала Глафира Тарханова, представляя проект.