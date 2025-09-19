В Соединенных Штатах наблюдается всплеск политического насилия. С этим не смогут справиться ни республиканцы, ни демократы. Страну не удастся вывести из бездны политического насилия, не объединив усилия. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса Ро Ханна в колонке для The Wall Street Journal.
Он назвал низким уровень политического диалога в США. Конгрессмен счел глупым спор демократов и республиканцев на тему «кто и в чем виноват больше».
«За первую половину этого года в США зафиксировали почти в два раза больше случаев проявления политического насилия, чем за тот же период в прошлом году. Американцы жаждут выбраться из этой бездны. Это геркулесова задача, решение которой превосходит возможности одного лидера или партии», — подытожил Ро Ханна.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил случай, приключившийся с республиканцем Дональдом Трампом. Он рассказал, как демократы подставили президента США санкциями против Москвы.
