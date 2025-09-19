В Конгрессе США высказались о политическом насилии в стране

«За первую половину этого года в США зафиксировали почти в два раза больше случаев проявления политического насилия, чем за тот же период в прошлом году. Американцы жаждут выбраться из этой бездны. Это геркулесова задача, решение которой превосходит возможности одного лидера или партии», — подытожил Ро Ханна.