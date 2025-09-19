Боец Живов: бои за Покровск находятся в финальной стадии

Освобождение Покровска в Донецкой народной республике находится в финальной стадии, заявил aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Российские войска прилагают усилия для взятия контроля над логистикой противника, чтобы он не мог пополнять запасы боевой части, личного состава в самом Покровске. Действительно, крушение обороны близко, но финальная стадия немного затянулась из-за того, что ВСУ перебросили туда значительное количество резервов и по личному составу, и по дронам, и по артиллерийским снарядам», — сказал Живов.
Он добавил, что город находится в полукольце.
Военблогер Юрий Подоляка сообщил aif.ru, что оборона ВСУ трещит и рушится в Покровске.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что ВСУ не смогут долго сдерживать наступление российской армии на Покровск. ВС РФ выдавливают сопротивление.