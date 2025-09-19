Боец Живов: бои за Покровск находятся в финальной стадии

«Российские войска прилагают усилия для взятия контроля над логистикой противника, чтобы он не мог пополнять запасы боевой части, личного состава в самом Покровске. Действительно, крушение обороны близко, но финальная стадия немного затянулась из-за того, что ВСУ перебросили туда значительное количество резервов и по личному составу, и по дронам, и по артиллерийским снарядам», — сказал Живов.