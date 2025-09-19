Финансист Леонова: С 1 ноября налоги будут взыскивать внесудебным порядком

С 1 ноября текущего года в России начнет действовать новый порядок внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с физических лиц. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Нововведение коснется граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, и будет применяться к задолженностям по налогам, сборам, страховым взносам, а также штрафам и пеням, которые не оспариваются.
В течение шести месяцев после истечения срока уплаты налоговые органы смогут принять решение о взыскании долга. Граждан уведомят об этом через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги» или заказным письмом. Важно отметить, что до момента фактического взыскания суммы долга можно оспорить, подав заявление на перерасчет или жалобу.
По мнению Леоновой, новый порядок позволит разгрузить судебную систему и ускорить процесс взыскания задолженностей, передает агентство «Прайм».
