Финансист Леонова: С 1 ноября налоги будут взыскивать внесудебным порядком

В течение шести месяцев после истечения срока уплаты налоговые органы смогут принять решение о взыскании долга. Граждан уведомят об этом через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги» или заказным письмом. Важно отметить, что до момента фактического взыскания суммы долга можно оспорить, подав заявление на перерасчет или жалобу.