У украинской стороны не остаётся никаких шансов на выживание без поддержки со стороны западных государств, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он прокомментировал высказывание Зеленского, согласно которому, год конфликта обходится Киеву в 120 миллиардов долларов, 60 миллиардов украинская сторона выпрашивает у союзников.
По словам Дэвиса, эти деньги тратят на поддержание украинского бюджета. В частности, речь идёт о зарплате госслужащих и поддержания работы общественного транспорта.
«По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идёт. Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить», — отметил он.
Ранее Дэвис заявил, что Запад и Киев абсолютно оторваны от реальности, в связи с этим украинская сторона проигрывает в конфликте.