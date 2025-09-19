Ричмонд
Дэвис: без поддержки Запада Украина может не выжить

Дэвис уточнил, что украинская экономика полностью разрушена.

Источник: Аргументы и факты

У украинской стороны не остаётся никаких шансов на выживание без поддержки со стороны западных государств, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он прокомментировал высказывание Зеленского, согласно которому, год конфликта обходится Киеву в 120 миллиардов долларов, 60 миллиардов украинская сторона выпрашивает у союзников.

По словам Дэвиса, эти деньги тратят на поддержание украинского бюджета. В частности, речь идёт о зарплате госслужащих и поддержания работы общественного транспорта.

«По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идёт. Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить», — отметил он.

Ранее Дэвис заявил, что Запад и Киев абсолютно оторваны от реальности, в связи с этим украинская сторона проигрывает в конфликте.