Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за густого тумана в Иркутске задерживают прилеты пяти самолетов

Два рейса перенаправили в аэропорт Братска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рано утром 19 сентября Иркутск окутал густой туман. Именно с такими погодными условиями могут быть связаны задержки нескольких самолетов, которые направлены в областной центр.

Как стало известно КП-Иркутск из онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы из Якутска и Москвы — их перенаправили в Братск. На 2,5 часа позже прилетят в аэропорт Иркутска пассажиры из Улан-Удэ и Усть-Кута.

В последний раз туман стал причиной временных неудобств месяц назад, тогда произошли задержки восьми рейсов из Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья самолет не смог вылететь в Бодайбо из-за технической неисправности.