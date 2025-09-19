Из-за густого тумана в Иркутске задерживают прилеты пяти самолетов

Рано утром 19 сентября Иркутск окутал густой туман. Именно с такими погодными условиями могут быть связаны задержки нескольких самолетов, которые направлены в областной центр.
Как стало известно КП-Иркутск из онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы из Якутска и Москвы — их перенаправили в Братск. На 2,5 часа позже прилетят в аэропорт Иркутска пассажиры из Улан-Удэ и Усть-Кута.
В последний раз туман стал причиной временных неудобств месяц назад, тогда произошли задержки восьми рейсов из Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья самолет не смог вылететь в Бодайбо из-за технической неисправности.