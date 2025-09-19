В России предложили активнее пресекать обман инвалидов: что хотят сделать

Депутаты ГД от партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, предусматривающий признание обмана пенсионеров и инвалидов отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Текст документа находится в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что инициатором законопроекта выступил лидер СРЗП Сергей Миронов. Согласно информации, полученной от пресс-службы политической силы, внесение документа на рассмотрение Государственной думы запланировано на пятницу.
Проект предполагает внесение дополнений в статью 63 Уголовного кодекса РФ. В перечень отягчающих обстоятельств планируется включить новый пункт, согласно которому совершение преступления против инвалида или пенсионера будет считаться основанием для ужесточения меры наказания.
Как пояснил политик, нововведение нужно потому, что преступлений против пенсионеров и инвалидов становится все больше. Мошенники специально выбирают их как легкую добычу — такие люди часто доверчивы и плохо защищены.
