В Омске ушла из жизни преподаватель математики с 55-летним стажем

В Омске в возрасте 90 лет ушла из жизни преподаватель математики Тамара Захваткина. Об этом сообщает факультет математики, информатики, физики и технологии Омского государственного педагогического университета, где Тамара Павловна проработала 55 лет — с 1958 по 2013 год. 30 сентября Тамаре Захваткиной должен был исполниться 91 год.