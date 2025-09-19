В Омске ушла из жизни преподаватель математики с 55-летним стажем

В Омске в возрасте 90 лет ушла из жизни преподаватель математики Тамара Захваткина. Об этом сообщает факультет математики, информатики, физики и технологии Омского государственного педагогического университета, где Тамара Павловна проработала 55 лет — с 1958 по 2013 год. 30 сентября Тамаре Захваткиной должен был исполниться 91 год.
«Больше полувека (с 1958 по 2013 год) Тамара Павловна отдала математическому факультету ОмГПУ: преподавала на кафедре геометрии, долгие годы возглавляла заочное отделение математического факультета, активно участвовала в организации художественной самодеятельности факультета, вела танцевальный кружок. За свою педагогическую, воспитательную и общественную деятельность Тамара Павловна была многократно награждена почетными грамотами, благодарственными письмами, имеет медаль “Ветеран труда”», — сообщили в вузе.
Прощание с Тамарой Павловной Захваткиной состоится в пятницу, 19 сентября 2025 года, с 12 до 13 часов по адресу: ул. 10 лет Октября, 208 В.