Россиянам напомнили о новом порядке взыскания долгов

Она объяснила, что речь идет о долгах по сборам, взносам, налогам, штрафам, процентам и другим их видам. Налоговики с ноября будут иметь возможность в течение полугода после истечения срока исполнения требования по уплате принять решение о взыскании. О нем граждан будут извещать через портал «Госуслуг», кабинет налогоплательщика или по почте.