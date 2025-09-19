Россиянам напомнили о новом порядке взыскания долгов

В России с 1 ноября начнет действовать закон о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов. Новый порядок распространят на физические лица без статуса индивидуального предпринимателя. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в диалоге с «Прайм».
Она объяснила, что речь идет о долгах по сборам, взносам, налогам, штрафам, процентам и другим их видам. Налоговики с ноября будут иметь возможность в течение полугода после истечения срока исполнения требования по уплате принять решение о взыскании. О нем граждан будут извещать через портал «Госуслуг», кабинет налогоплательщика или по почте.
«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (в отношении которой нет споров)» — уточнила Ольга Леонова.
В России тем временем предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска. Сейчас он составляет 28 дней. Однако депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить длительность отдыха до 35 дней.
В ночь на пятницу, 19 сентября, стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии-2025. Юбилейная церемония — премию вручают уже 35 лет! — прошла в Бостонском университете в США.