Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о новом порядке взыскания долгов

Финансист Леонова рассказала о механизме внесудебного взыскания долгов.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 ноября начнет действовать закон о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов. Новый порядок распространят на физические лица без статуса индивидуального предпринимателя. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в диалоге с «Прайм».

Она объяснила, что речь идет о долгах по сборам, взносам, налогам, штрафам, процентам и другим их видам. Налоговики с ноября будут иметь возможность в течение полугода после истечения срока исполнения требования по уплате принять решение о взыскании. О нем граждан будут извещать через портал «Госуслуг», кабинет налогоплательщика или по почте.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (в отношении которой нет споров)» — уточнила Ольга Леонова.

В России тем временем предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска. Сейчас он составляет 28 дней. Однако депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить длительность отдыха до 35 дней.

В ночь на пятницу, 19 сентября, стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии-2025. Юбилейная церемония — премию вручают уже 35 лет! — прошла в Бостонском университете в США.