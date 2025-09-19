Омичи жалуются на сильный запах химикатов и загрязненный воздух

Напомним, что с вечера 18 сентября и до утра 19 сентября в Омске и Омской области был объявлен период неблагоприятных метеоусловий. В такие дни вредные примеси в воздухе плохо рассеиваются, и ситуация с качеством воздуха ухудшается, что привело к объявлению режима НМУ первой степени опасности.