Омичи жалуются на сильный запах химикатов и загрязненный воздух

Омичи жалуются на невыносимую вонь в городе, от которой буквально задыхаются. В социальных сетях жители активно обсуждают резкий запах химикатов и загрязнённый воздух, который, по их словам, стал причиной многочисленных недомоганий. Особенно много жалоб поступает от жителей Левого берега.
В комментариях в телеграм-канале Om1 Омск омичи пишут, что воздух на Левобережье окрасился в «сиреневый цвет». Многие отмечают, что вынуждены держать окна закрытыми, а у некоторых домашних животных появились проблемы с дыханием.
Напомним, что с вечера 18 сентября и до утра 19 сентября в Омске и Омской области был объявлен период неблагоприятных метеоусловий. В такие дни вредные примеси в воздухе плохо рассеиваются, и ситуация с качеством воздуха ухудшается, что привело к объявлению режима НМУ первой степени опасности.
В условиях «чёрного неба» промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, однако накануне в районе Нефтяников специалисты зафиксировали почти семикратное превышение фенола в воздухе.