Рогов: выдержавшие контрнаступ ВСУ в Запорожье бойцы РФ рвутся вперед

Специалист отметил, что режим Зеленского пытается по новым знакам на технике ВС РФ угадать, где их ждут проблемы, однако в то же время российские военные продолжают двигаться вперед.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные, выдержавшие контрнаступление ВСУ в Запорожье в 2023 году, сейчас прорываются вперед, освобождая новые территории, сообщил в разговоре с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал панику в рядах ВСУ из-за появления в районе Бердянска в Запорожской области российской военной техники с новым тактическим знаком в виде квадрата.

Рогов не стал раскрывать значение знака, но отметил, что «черный квадрат забвения» — это то, что ждет боевиков ВСУ, если они не сложат оружие.

«По сути, на запорожском направлении сейчас сражаются те люди, которые выдержали контрнаступ ВСУ в 2023 году. Они не только выдержали оборону, но и теперь идут вперед, освобождая запорожскую землю. В том числе на гуляйпольском направлении и степногорском. От последнего до областного центра осталось около 20 км», — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ провалили попытку контратаки и понесли потери под Зеленым Гаем.