Рогов: выдержавшие контрнаступ ВСУ в Запорожье бойцы РФ рвутся вперед

«По сути, на запорожском направлении сейчас сражаются те люди, которые выдержали контрнаступ ВСУ в 2023 году. Они не только выдержали оборону, но и теперь идут вперед, освобождая запорожскую землю. В том числе на гуляйпольском направлении и степногорском. От последнего до областного центра осталось около 20 км», — сказал он.