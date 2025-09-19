Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов активно сотрудничает со следствием

Он обвиняется в получении взятки на сумму более чем 180 млн руб.

Источник: KrasnodarMedia.su

Бывший глава Красноярска Владислав Логинов активно сотрудничает со следствием, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Напомним, что сейчас Логинов находится под стражей. Он обвиняется в получении взятки на сумму более чем 180 млн руб. Сообщается, что в 2018—2024 гг. он получил эти деньги от генерального директора коммерческой организации. Также компания оплатила ему строительство бани. Взятка предназначалась за победу организации в конкурсах МКУ г. Красноярска «УДиБ» на ремонт городских дорог.