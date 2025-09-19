Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов активно сотрудничает со следствием

Напомним, что сейчас Логинов находится под стражей. Он обвиняется в получении взятки на сумму более чем 180 млн руб. Сообщается, что в 2018—2024 гг. он получил эти деньги от генерального директора коммерческой организации. Также компания оплатила ему строительство бани. Взятка предназначалась за победу организации в конкурсах МКУ г. Красноярска «УДиБ» на ремонт городских дорог.