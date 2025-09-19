Поздравление Игоря Кобзева с Днем многодетной семьи

Благодаря четкой позиции президента В. В. Путина в России выстроена цельная программа по поддержке семей с детьми. В Приангарье сегодня более 46 тысяч многодетных семей. Для них существует 41 мера социальной поддержки, которые направлены на помощь семьям и рост их благосостояния. Крепкие многодетные семьи во все времена были примером сохранения любви и добра, становились опорой общества и страны.