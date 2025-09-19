Поздравление Игоря Кобзева с Днем многодетной семьи

Развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи — абсолютный приоритет государственной политики. Мы продолжаем поддерживать многодетные семьи. Давать новую жизнь, растить и воспитывать детей — самое высокое призвание на Земле.
Благодаря четкой позиции президента В. В. Путина в России выстроена цельная программа по поддержке семей с детьми. В Приангарье сегодня более 46 тысяч многодетных семей. Для них существует 41 мера социальной поддержки, которые направлены на помощь семьям и рост их благосостояния. Крепкие многодетные семьи во все времена были примером сохранения любви и добра, становились опорой общества и страны.
От всего сердца желаю каждой многодетной семье и всем жителям Иркутской области доброго здоровья, душевного спокойствия и мирного неба над головой!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.