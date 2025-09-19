Ричмонд
Раскрыто, как датский остров Борнхольм используется для создания угроз России: Москва видит враждебную активность

Барбин сообщил о угрозах Калининградской области со стороны Дании.

Источник: Комсомольская правда

Долгое время мирный датский остров Борнхольм сегодня используется властями страны для создания угроз безопасности России, включая и Калининградскую область. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области. Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — отметил дипломат.

В Копенгагене решили разместить на Борнхольме полк вооруженных сил Дании, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Предлог для этого используется выдуманный, подчеркнул российский дипломат — возможное якобы нападение со стороны России.

Накануне глава датского парламента резко ответила на слова российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, назвавшего «откровенным безумием» обоснование закупок оружия якобы российской угрозой.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген будет закупать дальнобойное оружие, несмотря на «запугивания Москвы».

