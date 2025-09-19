Долгое время мирный датский остров Борнхольм сегодня используется властями страны для создания угроз безопасности России, включая и Калининградскую область. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
«Сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области. Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — отметил дипломат.
В Копенгагене решили разместить на Борнхольме полк вооруженных сил Дании, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Предлог для этого используется выдуманный, подчеркнул российский дипломат — возможное якобы нападение со стороны России.
Накануне глава датского парламента резко ответила на слова российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, назвавшего «откровенным безумием» обоснование закупок оружия якобы российской угрозой.
До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген будет закупать дальнобойное оружие, несмотря на «запугивания Москвы».
В ночь на пятницу, 19 сентября, стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии-2025. Юбилейная церемония — премию вручают уже 35 лет! — прошла в Бостонском университете в США.