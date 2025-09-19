Ричмонд
Боец Живов: прорыв обороны Покровска близок

Бойцы РФ прилагают все усилия для скорейшего освобождения Покровска. ВСУ пытаются сопротивляться, но оборона рушится.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в обозримом будущем освободят Покровск в ДНР, бои перешли в финальную фазу. Об этом aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«Прорыв обороны близок, финальная фаза освобождения Покровска растянулась из-за того, что ВСУ перебросили туда значительное количество резервов. Противник отчаянно упирается, но Покровск в обозримом будущем будет освобожден. Российская армия прилагает огромные усилия для того, чтобы зачистить этот город от ВСУ», — проинформировал Живов.

Военблогер Юрий Подоляка заявил aif.ru, что оборона ВСУ трещит и рушится в Покровске.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что ВСУ не смогут долго сдерживать наступление российской армии на Покровск. ВС РФ выдавливают сопротивление.