Певец и актер Тарзан купил на выставке шкаф от омских дизайнеров

Выставка «Русский дом. Креативные регионы-2025» прошла в Москве и принесла омичам много хороших заказов.

Источник: Комсомольская правда

Капсульную коллекцию мебели и предметов интерьера омских дизайнеров хорошо оценили на международной выставке «Русский дом. Креативные регионы-2025». В итоге дизайнеры получили много коммерческих заказов на свои изделия.

Как сообщила пресс-служба областного минэкономразвития, омская коллекция «Русские зори» стала одним из заметных событий выставки. Всего там участвовали более 500 компаний и около 150 дизайнеров из разных регионов России.

Экспозиция показала, как культурные коды Омска — воспоминания детства, пейзажи и народные орнаменты — можно органично включить в современную мебель и предметы декора.

В проекте, реализованном при поддержке министерства и центра «Мой бизнес», вошли работы Дарьи Беломоиной, Ларисы Беляевой, Татьяны Кузьменко, Татьяны Могдолевой, Евгении Петельгуз и Татьяны Ульяновой. Это уникальные вещи, каждая из которых имеет отсылку к региональной культуре: шкаф «Заряница» с вышивкой по мотивам орнамента села Крестики, светильники с ажурной лазерной резкой, подсвечники с символикой мамы и дочери, качели как образ молодости и декоративный арт-объект «Иго-Го» по мотивам старославянских деревянных игрушек.

«Такие проекты — пример того, как культурный код становится основой для экономического роста и повышения узнаваемости нашего региона», — подчеркнула министр Анна Негодуйко, добавив, что событие стало местом для налаживания деловых связей и потенциального дальнейшего сотрудничества между дизайнерами.

Омички не только получили профессиональные контакты, но и продажи. Евгения Петельгуз уточнила, что большинство экспонатов галереи галереи или комплектаторы уже купили, а некоторые вещи ушли на заказ прямо со стенда.

Например, актер и певец Сергей Глушко купил шкаф из омской коллекции для своей мастерской. Также дизайнеры получили заказы на производство светильников и мебели в иных цветовых решениях.

Ранее мы сообщали, что омские дизайнеры поучаствуют со своими работами в Евразийской неделе моды в Китае.