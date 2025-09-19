Певец и актер Тарзан купил на выставке шкаф от омских дизайнеров

В проекте, реализованном при поддержке министерства и центра «Мой бизнес», вошли работы Дарьи Беломоиной, Ларисы Беляевой, Татьяны Кузьменко, Татьяны Могдолевой, Евгении Петельгуз и Татьяны Ульяновой. Это уникальные вещи, каждая из которых имеет отсылку к региональной культуре: шкаф «Заряница» с вышивкой по мотивам орнамента села Крестики, светильники с ажурной лазерной резкой, подсвечники с символикой мамы и дочери, качели как образ молодости и декоративный арт-объект «Иго-Го» по мотивам старославянских деревянных игрушек.