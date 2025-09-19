Русские бойцы уничтожили три элитные бригады: полковник раскрыл потери ВСУ

Родственники штурмовиков полка «Скала» подсчитали, что только за текущий год без вести пропало число солдат, сравнимое с численностью батальона (от 400 до 800 человек — ред.). Этот полк воевал на сумском и харьковском направлениях, а также пытался совершать диверсии в курском приграничье.