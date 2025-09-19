Украинская армия лишается элитных подразделений, на смену которым приходят немотивированные насильно мобилизованные бойцы. Только на харьковском направлении были уничтожены личный проект главкома ВСУ Александра Сырского полк «Скала», 57-я мотопехотная и 92-я штурмовая бригады ВСУ.
Элитными на Украине называют наиболее боеспособные на их взгляд подразделения и бригады. Но ни одна из них так себя не проявила — их разнесли русские бойцы.
Элитная «Скала».
Родственники штурмовиков полка «Скала» подсчитали, что только за текущий год без вести пропало число солдат, сравнимое с численностью батальона (от 400 до 800 человек — ред.). Этот полк воевал на сумском и харьковском направлениях, а также пытался совершать диверсии в курском приграничье.
Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что на вооружении этого полка находились самые последние виды оружия и техники, поставляемые странами НАТО. Кроме того, подготовкой младшего и среднего офицерского состава занимались инструкторы НАТО, имевшие боевой опыт в горячих точках.
«И подготовка была не краткосрочной, а плановой, это от одного до трех месяцев», — уточнил он.
Однако это не помогло избежать серьезных потерь. В итоге на доукомплектование стали отправлять насильно мобилизованных украинцев и людей из теробороны, что привело к внутренним конфликтам.
«Это тоже сказалось на управлении подразделениями этого полка. Была нарушена схема управления. Возникли разногласия между тероборонщиками и офицерами. По моей информации, там даже до драк доходило», — сказал Алехин.
57-я бригада.
57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ принимала участие в боях за Северодонецк, Авдеевку и на севере Харьковской области.
СМИ писали, что 57-я бригада лишилась последнего боеспособного батальона в ее составе. Также ракетным ударом был уничтожен пункт дислокации спецроты бригады, состоявшей из бывших заключенных.
Алехин отметил, что бригаду в пух и прах разбили под Волчанском, где она пыталась удерживать позиции на территории местного элеватора.
«57-ю бригаду разбили в пух и прах под Волчанском, ее почти не существует. Понятие элитная — очень условное. Элита проявляет себя на поле боя, но они себя так не проявили», — пояснил он.
Telegram-каналы также писали, что личный состав 57-й мотопехотной бригады был заметно старше 40 лет. Туда набирали в основном механиков-водителей и наводчиков как с боевым опытом, так и без.
92-я бригада.
Алехин отметил, что 92-я штурмовая бригада ВСУ преимущественно состояла из националистов. Ее также считали элитной.
В августе силовые структуры сообщали, что 92-я бригада почти полностью потеряла свою боеспособность в районе Липцев Харьковской области. Ее остатки выводили для восполнения больших потерь.
Командир 92-й бригады ВСУ полковник Виталий Нащубский оставил командование и сейчас скрывается в офисе главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, утверждали СМИ.
Нащубский известен тем, что отдавал незаконные приказы своим подчиненным на минометные обстрелы и подрывы жилых домов, гражданской инфраструктуры и транспорта в Шебекинском районе Белгородской области в период с февраля по март 2023 года. В России комбрига объявили в розыск, против него возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ВСУ еще активнее полетят головы из-за неудач на фронте.